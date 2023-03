Parla ancora Rocco. Il presidente dellaè intervenuto quest'oggi in sala stampa rispondendo ad alcune domande poste da alcune classi di alunni della città. Ecco le sue parole sulle emozioni più belle vissute in viola: "La partita vinta contro lache ci ha fatto andare in Conference League. Poi la vittoria 4-0 in Portogallo con il Braga".