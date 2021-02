5









Non è certo la migliore annata della Fiorentina, e allora tanto vale attaccarsi ai ricordi. Pure se immediati, non certamente lontani nel tempo. Il figlio di Rocco Commisso, Joseph, sui social ha voluto infatti celebrare la vittoria contro la Juventus all'Allianz Stadium. "Non dimenticheremo mai la gloriosa vittoria per 0-3", le sue parole. Il post è una grafica con tutti i protagonisti della sfida. Sarà appesa al centro sportivo viola, intitolato a Davide Astori. "Sarà sempre vicino ai nostri giocatori e allo staff. Forza viola!". Nessuno sfottò, dunque. Solo un ricordo. In un periodo certamente non esaltante per Firenze e la sua squadra.