Due cessioni per un totale intorno ai 135 milioni, mentre l'acquisto della Fiorentina è costato tra i 130 e i 150: in pratica, nota il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso ha incassato la totalità della somma sborsata per rilevare la Fiorentina cedendo alla Juventus Federico Chiesa prima e Dusan Vlahovic poi.



Il bilancio complessivo parla di un utile di 80 milioni di euro: una parte sarà investita per portare a Firenze Arthur Cabral, attaccante del Basilea. In estate, poi, saranno da mettere in conto anche le probabili cessioni di Milenkovic e Dragowski.