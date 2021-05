Tra i vari nomi accostati alla Juventus per l'attacco del prossimo anno c'è anche quello di Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina vuole blindare anche per il futuro. A confermarlo è lo stesso presidente viola Rocco Commisso, che manda un messaggio ai bianconeri e a tutti i club interessati al giocatore: "Dobbiamo fare l'operazione per accontentare sia lui che il procuratore - ha detto in occasione della costruzione del Viola Park - Vogliamo tenerlo ma dobbiamo accontentarlo".