Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, ha parlato a margine dell'allenamento odierno della squadra viola. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttosport.com: "Sarebbe bene avere giocatori-bandiera perchè adesso c'è il problema dei contratti che vanno solo in alto. Il morale è buono, forse dopo qualche mese si pensava che tutto finisse in termini di entusiasmo. Basta vedere gli abbonamenti: Abbiamo superato le 25mila tessere, e la maggior parte sono state sottoscritte prima degli arrivi di Ribery e Boateng. Vlahovic? L'ho visto la prima volta Chicago e mi ha impressionato. E' un bravissimo giocatore, è forte e a me piacciono i duri. Da piccolo ero juventino: Boniperti, Charles e Sivori erano i miei eroi".