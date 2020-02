Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta 5-1 dai viola contro la Sampdoria: "Iachini è bravissimo, ma prima parto con Ranieri. Per me è un eroe, ha allenato anche la Fiorentina ed è diventato eroico in Inghilterra: mi dispiace per la sua Sampdoria. L'arbitro stavolta è andato al VAR, e sono contento che la legge sia uguale per tutti. Loro non meritavano il 5-1".



SU VLAHOVIC E CHIESA - "Prima della partita avevo parlato con Vlahovic, mi aveva detto che era pronto. Si vede che Chiesa, quando segna, è contentissimo. E questo mi piace".