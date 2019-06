Rocco Commisso, futuro presidente della Fiorentina, ha parlato a margine di una cena avvenuta al Mandarin Hotel di Milano. Ecco le sue parole alla Gazz Gazzetta dello Sport etta dello Sport: "Mi piace la pasta e soprattutto il pesce, il vostro è fantastico. Ma ora ordinerò un bel risotto e la cotoletta. Non può mancare. Sono i piatti tipici a Milano. Ma ora dovete spiegarmi come siete arrivati qui, abbiamo addirittura cambiato hotel".



MERCATO - "Avevo giurato di non parlare. Ma lei è arrivato qui. Il calcio mi piace, in Italia ho visto due sole partite. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio. Chiesa? Lo tengo? Speriamo, sì sì. Faremo di tutto". Oggi Commisso diventerà il nuovo proprietario della Fiorentina.