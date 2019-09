Sorridente e soddisfatto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus: "Sono contentissimo, è stata una bellissima partita - ha spiegato a Sky Sport - I ragazzi ci hanno messo il cuore, hanno giocato fino alla fine. Avete visto Ribery a 36 anni?! Ha giocato meglio di Ronaldo. Chiesa e Castrovilli sono stati fenomenali. La Juventus aveva 200 milioni in campo, altri 100 in panchina. Noi ne avevamo 50. Dovevamo perdere 6-0, abbiamo pareggiato e quindi, per i valori economici in campo, siamo stati meglio di loro".

OBIETTIVI - "Voglio vincere qualcosa. In due mesi abbiamo battuto record degli abbonamenti e ricostruito una squadra che non c'era più: se ci date tempo, prima o poi vinceremo anche una partita. Sono sicuro".