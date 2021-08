La Fiorentina sta facendo di tutto per convincerea rinnovare il contratto. L'attaccante classe 2000 piace a diversi top club tra i quali c'è anche la Juventus, che al momento in attacco è coperta con l'arrivo di Kaio Jorge ma vorrebbe partire all'assalto di Vlahovic la prossima estate. Bianconeri interessati anche al rinnovo quindi, nel quale potrebbe essere inserita una clausola rescissoria vicina ai 70 milioni di euro, come racconta La Nazione.