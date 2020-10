1









Cincotta, mister della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la batosta subita con la Juventus: "Approccio difficile? Approccio molto difficile, calcio d'angolo in cui tre mie calciatrice si sono ostacolate una con l'altra e poi vantaggio Juve. Poi altro gol che è nato da un possibile fallo nell'altra area. In dieci dal 15', la gara era compromessa. Le occasioni? Sì, credo che l'evento abbia tagliato le gambe, uno in meno è complesso per così tanti minuti. Applausi alle ragazze che hanno sempre cercato di rimanere lucide. Alla lunga diventava faticoso, la squadra esce comunque a testa alta, in una giornata con episodi particolari e la Fiorentina in difficoltà. Sono molto dispiaciuto. Bonetti? Tatiana è sempre stata in campo, ha preso una decisione venerdì scorso, di andare a Madrid. Per vicende di mercato non è andata a buon fine, in futuro vedremo ciò che succederà. Mi concentro su chi ha la testa e il mood giusto. Se lei tornerà con la testa e la voglia giusta, noi l'abbiamo sempre accolta e resa protagonista".