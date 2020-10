Al sito ufficiale della Fiorentina, il tecnico della Viola Cincotta ha parlato della sfida con la Juventus.



L'ULTIMA - "Prima di tutto quella sconfitta va contestualizzata perché le ragazze venivano da 13 risultati utili consecutivi: 12 vittorie e un pareggio. Purtroppo sabato la gara è stata negativa e credo che ora dobbiamo ripartire ma fare meglio, senza dimenticare quanto di buono è stato fatto. Il gruppo sta vivendo un momento delicato, ci siamo ritrovati per lavorare forte, abbiamo annullato anche il giorno libero di domenica. Ho trovato una squadra coesa e motivata".



LA JUVENTUS - "La Juventus è una grande formazione, ha una rosa competitiva, collaudata e che sa dare battaglia. Su questo aspetto anche noi dobbiamo crescere per competere alle pari con un avversario che sta vincendo da tanti anni: domani dobbiamo andare a Torino per vincere la partita. Dovremo cambiare qualcosa in attacco ma deve scendere in campo una squadra che ha voglia di combattere, come i calcianti del calcio storico fiorentino".