Giovani talenti di prospettiva, meglio se italiani: Federico Chiesa rispecchia in pieno il target di giocatori che sta cercando la Juventus per il prossimo mercato. Non a caso, i bianconeri sono da tempo sulle tracce dell'attaccante della Fiorentina. Il rinnovo è ancora in stand by e qualche giorno fa il presidente viola Rocco Commisso ha aperto al possibile addio del giocatore. Il club viola però, secondo La Gazzetta dello Sport, sta provando a convincere il giocatore a prolungare il contratto con l'inserimento di una clausola non inferiore ai 100 milioni di euro.