Una tripletta contro il Bologna per riaccendere il mercato. Su Federico Chiesa la Juve non ha mai mollato la presa dopo l'affare saltato all'ultimo l'estate scorsa con la frenata imposta dal presidente Commisso. A distanza di un anno la Fiorentina è disposta a sedersi a trattare la cessione del classe '97, sul quale ci sono anche Inter e Bayern Monaco. A parlare del suo futuro è lo stesso Chiesa a Sky Sport: "Il mio futuro è con la SPAL, che servirà a migliorare il mio record. Poi parleremo con tutti i membri della società, abbiamo un grande rapporto e non ci sono assolutamente problemi. Le critiche le lascio a chi non sostiene la Fiorentina fino in fondo. Invece la tripletta la dedico a chi tifa davvero".