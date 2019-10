Non solo Tonali, perché la Juventus è sempre alla finestra per Federico Chiesa. In estate i bianconeri avevano l'accordo col giocatore ma il presidente Commisso l'ha convinto a rimanere in viola. Il contratto dice scadenza 2022, il padre Enrico, secondo La Gazzetta dello Sport, non vuole sedersi a trattare il rinnovo dopo che la Fiorentina l'ha blindato senza permettergli di andare alla Juve nell'ultimo mercato. La testa è già alla prossima estate, quando per il giocatore può scatenarsi un'asta tra i bianconeri, l'Inter, il Bayern e il Psg: serviranno 70 milioni da mettere sul piatto per la Fiorentina e 5 all'anno per Chiesa.