Federico Chiesa è uno degli obiettivi principali della Juventus: giovane, italiano e di talento, ha tutte le caratteristiche che interessano i bianconeri. La concorrenza però è tanta e su di lui c'è anche l'Inter. A parlare del suo futuro, è lo stesso attaccante della Fiorentina in un'anticipazione dell'intervista che domani sarà in edicola sul Corriere dello Sport: "Cosa faccio se chiamano Juve o Inter? Penso alla Fiorentina, vogliamo salvarci". Poi sulla ripresa del campionato: "Io non ho paura. Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi".