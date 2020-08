1









La conferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina potrebbe convincere Federico Chiesa a rimanere ancora un anno in viola. L'esterno classe '97, che la Juve non ha mollato dopo averlo sfiorato un anno fa, sta valutando il suo futuro anche in ottica Europeo. Fino a qualche mese fa sembrava avesse puntato i piedi per andare via, secondo il Corriere dello Sport però ora sta riflettendo e potrebbe fare un passo indietro: alla Fiorentina ha il posto da titolare assicurato, nella Juve - o nell'Inter, altro club sulle sue tracce - non avrebbe la certezza.