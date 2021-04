1









Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, Dusan Vlahovic vale più di Federico Chiesa. Se l'estate scorsa la Juventus ha speso 10 milioni di euro per il prestito biennale con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni, per l'attaccante serbo il club viola vuole almeno 60 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport, secondo il quale i 17 gol e 2 assist in 32 partite hanno spinto la Fiorentina a fare una super valutazione per il classe 2000 che piace al Milan e alla Roma.