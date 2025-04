Fiorentina, Kean: "Cosa mi è successo? Mi hanno sottovalutato troppo"

Getty Images

sta vivendo una grande stagione con la maglia della Fiorentina. L'attaccante è arrivato nella sessione estiva di mercato, dopo la seconda parentesi alla Juventus. L'ultima avventura bianconera, però, è stata a dir poco deludente: basti pensare che nell'ultima stagione non era riuscito a trovare nemmeno un goal in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia.Arrivato a Firenze, però, Kean ha trovato subito fiducia da parte di Palladino e si è confermato una pedina irremovibile. In 39 partite, l'attaccante, una in più di tutte quelle segnate con la maglia della Juventus.

Le parole di Kean dopo Fiorentina-Celje

Anche nella partita tra, decisiva per i quarti di ritorno di Conference League, Kean è stato fondamentale con il goal del 2-2, valso il passaggio del turno per i viola. Nel post partita, l'ex Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando di essersi sentito sottovalutato prima del suo passaggio in viola."Lavoro bene e mi faccio trovare pronto. Cosa mi è successo quest'anno? Secondo me mi hanno sottovalutato troppo e questa è stata la mia forza. Era importante dare il meglio di me quest'anno, e so che posso ancora dare molto. Le critiche non mi hanno fatto male ma mi hanno dato modo di lavorare sempre di più. A Firenze ho trovato grandi compagni".