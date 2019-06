La Fiorentina ha aperto quest'oggi alla vendita della società, come annunciato tramite un comunicato ufficiale. La decisione era nell'aria, in particolare dopo le feroci polemiche nei confronti dei Della Valle, in seguito alla fallimentare stagione dei viola, andati addirittura vicini alla retrocessione in Serie B. Ora, la Fiorentina è pronta a voltare pagina, ma per la Juventus potrebbe essere un problema: se la nuova proprietà dovesse decidere di blindare Federico Chiesa, come prima mossa forte in vista della prossima stagione, i bianconeri resterebbero senza uno dei grandi obiettivi di mercato sul taccuino di Fabio Paratici.