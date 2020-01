Secondo La Gazzetta dello Sport, Gaetano Castrovilli andrà monitorato nei prossimi giorni per il suo problema che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo durante Fiorentina-Genoa. In particolare, è probabile che salti la sfida con l'Inter in Coppa Italia e sarà da valutare per Juve-Fiorentina del prossimo weekend.