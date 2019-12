Alla Fiorentina sembra definitivamente esploso il caso Chiesa. L'esterno era indisponibile contro la Roma per via di un problema fisico che l'ha costretto al forfait contro la squadra di Fonseca. La scorsa estate Paratici aveva strappato il sì del calciatore che era stato autorizzato a parlare con i bianconeri dalla vecchia proprietà Viola. Con Commisso Chiesa è stato legato al club toscano e in estate ripartirà tutto da zero e oltre alla Juve ci sarà anche l'Inter che cercherà di strappare il claee '97 alla Fiorentina.