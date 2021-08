Dopo essere stato a un passo dall'addio alla Fiorentina con anche la Juventus che aveva pensato di prenderlo,ha firmato il rinnovo con il club viola: la scadenza fissata per il 2022 è stata prolungata al 2023, il giocatore ha prolungato per un'altra stagione dopo il mancato accordo con il West Ham. Secondo La Nazione, dietro il rinnovo ci sarebbe un importante adeguamento dell'ingaggio. Già da un po' però i bianconeri avevano raffreddato l'interesse per il giocatore, perché hanno già cinque centrali in rosa.