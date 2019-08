Come ha riportato Sky Sport, la Fiorentina insegue con determinazione il sogno Frank Ribery. L'ala francese, svincolata dal Bayern Monaco, scalda il mercato della squadra di Commisso che, congiuntamente a Ribery, tenta anche l'affondo per Suso. Tra ambizioni e realtà, resta una condizione inopinabile: Pradè sta facendo sondaggi per gli esterni, sia destri sia mancini e questo non può che essere un doppio messaggio di mercato. Magari per la Juventus, o, forse, solo per Federico Chiesa. Si potrebbe quindi aggiungere concorrenza per l'esterno viola o, più semplicemente, Commisso si sta tutelando per un'eventuale partenza?