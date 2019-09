Ora è ufficiale: la Fiorentina, ancora a zero punti dopo le sconfitte con Napoli e Genoa, proverà a rialzare la testa con la Juventus alla ripresa della sosta. I bianconeri saranno impegnati al Franchi al ritorno del campionato, e la Viola non ha intenzione di mollare il colpo davanti ai campioni d'Italia. Anzi: sono più agguerriti che mai. Ecco perché Montella ha chiesto e ottenuto di ospitare l'Empoli al Castellani, sabato 7 settembre si svolgerà infatti un'amichevole 'di prestigio' per i ragazzi dell'ex tecnico di Milan e Siviglia. In questo modo, Montella vuole preparare al massimo delle possibilità la super sfida della terza giornata.