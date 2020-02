"Se il calcio italiano ha capito il mio sfogo? Io non parlo molto bene l'italiano come altri, chi si confronta con me deve farlo in inglese e dopo ci faccio. Ci sono stati troppi commenti, specialmente su Sky che non mi sono piaciuti. Anche di ex giocatori. Guardate che Sky è di proprietà americana pure, quindi lasciate stare gli americani". Rocco Commisso ha chiuso così l'intervista di oggi a Sky Sport completando una settimana ricca di polemiche dopo lo sfogo contro la Juventus. Parole terminate con una risata, che però sul web non sono state prese bene. Anzi, additate come una vera "minaccia" dai più. Commisso è diventato immediatamente bersaglio di moltissimi tifosi, prima per la sconfitta della Viola, ancora brutta e rimontata, poi per queste frasi.



