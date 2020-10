Borja Valero, tornato alla Fiorentina, ha parlato a TeamTalk: "A questo punto gli obiettivi miei sono quelli della squadra, non metto davanti quelli personali: voglio dare il meglio di me per raggiungere gli obiettivi, una classifica sempre più bella arriverà solo se facciamo buone partite. Abbiamo una rosa sia con tanti giovani che con altri d'esperienza che possono aiutarlo. I ricordi? Nei miei anni viola ci sono state tante belle partite, ma quello che rimarrà negli occhi di tutti è la rimonta alla Juve, il 4-2 con tripletta di Pepito: un momento immenso. Se fossero stati allo stadio quel giorno, capirebbero tutti".