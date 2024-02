L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così di Giacomo Bonaventura, lasciato in panchina nel match contro il Frosinone dopo le voci di mercato che lo hanno accostato alla Juventus nelle ultime settimane: "In panchina abbiamo Bonaventura, Arthur, Nzola, Sottil… Se sono mentalizzati e capaci anche nel momento in cui subentrano fanno girare le partite, noi abbiamo questa arma. Mercoledì c’è un’altra gara, ci può stare avere un’arma a partita in corso. Siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare nei prossimi 3 mesi, siamo professionisti seri, sono convinto che la sua testa è su quello che deve fare questa squadra da qui alla fine della stagione, il mercato è finito".