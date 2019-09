Kevin Prince Boateng, attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Repubblica in vista della partita di sabato contro la Juve: "So quanto è importante questa partita e, se vinciamo, per una settimana mangiamo tutti gratis. So già in quali ristoranti andare. Mi attende qualche bistecca alla fiorentina gratis".



SU CHIESA - "Federico è felice perché ha capito che rimane qua. È giovane, lo capisco. Ci sono tante voci su di te di grandi squadre e un po’ puoi risentirne, ma lui è rimasto qua, deve fare bene e farà benissimo, è fortissimo e vuole giocare gli Europei. Adesso è tranquillo e, se non lo è, lo metto a posto io".



SU RIBERY - "Ci capiamo perché siamo simili su tante cose. Si meritava il Pallone d’Oro".