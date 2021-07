L'asse di mercato Firenze-Torino può accendere la miccia. La Juventus sta pensando al difensore viola, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha già fatto sapere alla società che non intende rinnovarlo. L'idea dei viola, per questo, è quella di venderlo subito in estate per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno. Classe '97, ha una valutazione di circa 18/20 milioni di euro e secondo quanto racconta La Nazionale sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham di Fabio Paratici, pronto a inserirsi.