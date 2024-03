Cristiano, capitano della Fiorentina, ha parlato nel post gara al media ufficiale della Viola dopo il passaggio del turno in Conference League contro il Maccabi Haifa: "Era un obiettivo passare il turno, essere dentro in tutte le competizioni più che possiamo. Ci dispiace aver preso gol ma l’obiettivo era sulle due partite e abbiamo vinto. Dobbiamo archiviarla perché c’è da pensare a domenica, d’ora in poi giochiamo ogni tre giorni.Abbiamo trovato un campo pesantissimo all’andata, al limite della sospensione della partita.