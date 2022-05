A Sky Sport, Cristiano Biraghi parla così della Fiorentina in Europa.



FATICA - "Si fa fatica a trovare le parole, è stato un anno complicato, nuovo, una ripartenza. E quando si riparte non è mai facile. Ci vorrà qualche giorno per metabolizzare, è una cosa stupenda. Abbiamo portato un clima che non c'era da anni".



IN EUROPA - "La convinzione? Siamo sempre stati in quelle posizioni, abbiamo fatto qualche passo falso forse perché non eravamo abituati. Ma sembrava destino giocarcela qua con la Juve, chi c'era qua quando Davide è morto gli abbiamo fatto una promessa, gli abbiamo detto di riportare la Fiorentina dove meritavamo".



DEDICA AD ASTORI - "Adesso ci godiamo questo momento, l'ultima settimana è stata brutta, stressante. Avevamo fallito il match point a Genova, ci godiamo questo momento. Italiano? Si è creato qualcosa di stupendo, si è visto dall'inizio. Ora festeggiamo".