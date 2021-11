Intervista a Repubblica di Cristiano, terzino della Fiorentina: "Sappiamo l’importanza della gara con la Juve per Firenze. Da quando ci sono io è la prima volta che ci troviamo davanti a loro e non sarebbe male rimanerci. Sarà difficile ma anche l’anno scorso lo sembrava: poi però abbiamo vinto 3-0".- "​In poco tempo ha già dato una idea di gioco ben precisa, si vede la sua mano. Caratterialmente è un martello. È molto esigente, alza sempre l’asticella. Sotto questo aspetto è molto simile a Conte".- "​Può fare la differenza in qualsiasi squadra. Ha le qualità per diventare uno tra i primi attaccanti al mondo se tiene questa continuità di prestazioni. Insieme a Haaland e Lewandowski è nel club dei più prolifici nel 2021. Il rigore contro il Cagliari? Sono il secondo battitore, me la sentivo e in assoluta sintonia me l'ha lasciato".- "Q​uando alzo la fascia a fine partita è un modo per ricordare Davide Astori ai compagni che quel giorno non c’erano e non lo conoscevano di persona. Finché sarò qui, lo onorerò sempre dentro e fuori dal campo. Se sono arrivato a questi livelli, se indosso la fascia con questo carattere, è anche grazie a lui: è un piensiero fisso in campi e negli spogliatoi".