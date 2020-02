di LB, inviato a Firenze

Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con la Juve: “Penso che la squadra abbia avuto un buon approccio alla partita e giocato con personalità - le sue parole -. Il gol subìto è arrivato su una palla persa nostra, ma non ci siamo persi d’animo e nel secondo tempo oltre al pareggio abbiamo avuto tre-quattro situazioni in ripartenza per portare a casa la meritata vittoria. Ora le percentuali di qualificazione sono 51-49 per loro, il ritorno sarà una partita aperta e dove ci giochiamo tanto perché vogliamo difendere in tutti i modi il trofeo vinto l’anno scorso. Poco pubblico? Ci saremmo aspettati più gente, sicuramente l’orario e il giorno infrasettimanale non aiutano, di sicuro non posso che ringraziare la società per la possibilità e i ragazzi che hanno sempre onorato lo stadio. Fiorini? Prestazione altalenante, un giocatore come lui e con la sua esperienza dovrebbe gestire meglio le situazioni, come sul gol subìto; può fare di più e gli chiedo di più, a fine anno è tutta esperienza che gli farà bene per la sua crescita. Dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri, abbiamo cinque-sei occasioni a partita ma purtroppo vincono gli altri. Dalle Mura? È pulito in costruzione, lo vorrei più ignorante in fase difensiva, se impara ad esserlo, come lo è Dutu, penso che siamo di fronte a un giocatore di livello. Sul gol doveva uscire un po’ prima, in quel caso l’ignoranza se l’è dimenticata a casa. Doppio attaccante? Può essere una soluzione per la gara di ritorno, ma prima ci sono due partite di campionato importante e dobbiamo riprendere a fare punti, altrimenti andiamo nella sabbie mobili”.