Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, parla a Radio Bruno Toscana della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Sto bene, sia io che mia moglie e i miei figli. Siamo rimasti a casa a Firenze. La mia giornata tipo? La mattina gioco con i miei figli, dopo pranzo faccio allenamento, poi gioco di nuovo con i bambini e la sera gioco alla Play Station. Riesco bene ad allenarmi, non possiamo stare fermi sennò quando ripartiamo sarà dura. L'ultima gara a Udine? Ad Udine è stato particolare. Non ci siamo posti molti problemi sul giocare o meno. Si sentiva che era nell'aria qualcosa di veramente brutto. Parlando tra di noi avevamo capito che ci sarebbe stato uno stop. Quando ho saputo che c'erano dei positivi in squadra avevo paura soprattutto per loro. Poi ho avuto paura per la mia famiglia visto che ero a contatto con i miei compagni. La possibile ripresa? Se ci saranno le dovute misure di sicurezza, noi saremo i primi a voler riniziare gli allenamenti. Noi non abbiamo problemi a giocare in estate però qualcosa deve cambiare e deve esserci sicurezza al 100%. Giocare a porte chiuse non è la stessa cosa. Contro l'Udinese è stata una delle partite più brutte a cui ho assistito perché non c'era il tifo. Ai miei figli ho fatto vedere dei video per fargli capire che cosa è il Coronavirus. Mister Iachini? Con Iachini va tutto benissimo fin dal primo giorno in cui è arrivato. Abbiamo capito che è una grande persona e un ottimo allenatore. Il mister è un martello. Il futuro della Fiorentina è molto molto roseo, abbiamo giovani forti. L'anno prossimo l'obiettivo sarà sicuramente quello di puntare all'Europa. Vlahovic e Sottil hanno delle potenzialità importanti".