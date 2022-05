Joe Barone, a Sky Sport, ha parlato così poco prima di Fiorentina-Juve.



RAGGIUNGERE L'EUROPA - "Direi che questa partita è una finale per noi, una finale di massimo livello. Ci giochiamo tutto, un posto in Europa. Fa parte della nostra crescita, continuità e identità della squadra, quella che Italiano ha portato in squadra".



ITALIANO - "A cena? Ho un grande rapporto con il mister, della squadra. Si parla della vita, della Sicilia, della statistica, dell'identità, del pressing, dell'avere palla dentro l'area avversaria. Futuro? Il futuro di Vincenzo è che ha un altro anno di contratto e l'opzione in nostro favore. Domani ci vediamo e parliamo, per noi è alla Fiorentina, ma dobbiamo parlare in due".



VLAHOVIC - "Le decisioni sono della Juventus. Ognuno gestisce la sua rosa, noi abbiamo i nostri. Oggi c'è Piatek, poi ci sono anche Arthur e Kokorin pronti".



PIATEK - "Kris è un nazionale polacco, si gioca il Mondiale, è una persona seria, che tutte vorrebbero. Domani ci sediamo con lo staff e col mister, parleremo del futuro, del mercato e della nostra rosa. Abbiamo già un'idea, ma non è importante oggi, è difficile dire questo sì e questo no. Domani abbiamo un'idea chiara su tutti i giocatori".