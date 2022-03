Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Fiorentina-Juve. Il dg viola ha parlato soprattutto di Dusan Vlahovic, alla sua prima partita allo stadio Franchi con la maglia bianconera. Ecco il suo commento:"La Fiorentina andrà a mille all'ora, questo è sicuro. Per noi la partita è molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia, vogliamo andare in Europa, ci siamo meritati la semifinale, tutto si gioca nel campo e per noi sono due finali Mondiali.



Come sarà l'accoglienza per Vlahovic? Non è un nostro giocatore, fa parte del passato. I tifosi lo accoglieranno come vogliono, ognuno fa le sue scelte, chi dimostra chiarezza e chi no. Noi ci godiamo questa bellissima atmosfera e quella che ci sarà ad aprile a Torino: siamo concentrati su quello.



Il vero top player della Fiorentina è Italiano? Direi il gruppo, la società che crede nel lavoro di Italiano. C'è il merito del gruppo in totale e della società che credono in questo sistema di gioco che abbiamo voluto e siamo a questo punto qui.