Le dichiarazioni di Joe Barone, "braccio destro" di Rocco Commisso, riportate da Calciomercato.com: "Ho chiamato il presidente Commisso immediatamente dopo il triplice fischio finale di Juventus-Fiorentina. Questa è la vittoria del gruppo, un successo molto importante per il nostro cammino che dedichiamo a tutto il popolo viola che ci ha sempre sostenuto. Stiamo lavorando abbastanza bene, ora dobbiamo dare continuità. Abbiamo la pausa di Natale e poi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, questo comunque è un risultato importante per il nostro cammino. Faccio gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo a tutto il popolo viola, nella speranza che tutto vada bene nel mondo per quel che riguarda la lotta al Covid".