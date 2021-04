Joe Barone, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Fiorentina-Juve.



CLASSIFICA - "Pensiamo a oggi, è una partita molto sentita qui a Firenze, dentro la Fiorentina, in particolare per la nostra tifoseria: la squadra l'ha preparata abbastanza bene, definita operaia. Difende abbastanza bene, deve fare un'ottima partita. Ci manca il tifo, oggi. Questa partita è sentita ed è importante. E ricordiamo: calcio italiano, che è importante, da vendere. E l'abbiamo detto questa settimana".



SUPERLEGA - "Totalmente all'oscuro? Sì, a parte quello che si sentiva negli ultimi anni di questo lavoro che c'era gente per questa superlega, è stata una sorpresa per tutto il calcio europeo innanzitutto, ma anche mondiale. La Fiorentina, con il proprietario, ha preso posizione: ci vuole per scritto e definito dalle tre squadre, e anche agli atti, che non si può fare una cosa del genere. Il calcio italiano deve crescere nella propria lega, è importante. Le tifoserie, le città, la rivalità si costruiscono nel campionato domestico. I temi in Lega sono diversi. Noi non abbiamo giornali in cui possiamo fare battute, abbiamo preso posizione, in particolare Rocco Commisso ha preso una posizione contro i fondi. Vogliamo un cambiamento nel calcio europeo e nel calcio italiano. La riforma? Dei campionati domestici. Bisogna parlare dei procuratori, bisogna parlare del salary. Ci sono tre squadre con ingaggi altissimi, entrate molto più alte rispetto al calcio italiano. C'è bisogno di un reset. E vogliamo far parte di questo lavoro".



AMBIZIONE - "Pensiamo alla partita di oggi. C'è un bellissimo sole, campo perfetto, la tifoseria è pronta per la partita".



RIBERY - "Siamo attivi con tutti i giocatori, fa parte del nostro lavoro. Lavoriamo per il futuro da tempo. Come ho detto prima, pensiamo alla partita di oggi, poi finire il campionato".



ALLENATORE - "E' Beppe Iachini, oggi. Prossimo anno vediamo. Pensiamo alla partita di oggi e a finire il campionato".



VLAHOVIC - "Ha un contratto e i contratti vanno rispettati. Lavoriamo con lui e i suoi agenti. Se abbiamo novità, vi aggiorniamo".