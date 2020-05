Il dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto in una lunga diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport, parlando anche del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di Inter e Juventus: "E' ​un giocatore della Fiorentina, ci sono squadre che stanno bussando, altre che parlano inglese... Vediamo, al momento, dobbiamo finire il campionato e lui è molto concentrato a fare bene per noi". I bianconeri non mollano l'obiettivo, trattato già un anno fa quando avevano trovato l'accordo col giocatore ma il presidente Commisso bloccò tutto trattenendolo in viola.