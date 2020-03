Il direttore generale della Fiorentina Joe Brone ha parlato a Novantesimo Minuto sulla questione rinvii: “Vorrei precisare che è più importante la salute del popolo italiano, prima di ogni sport. Tutti devono stare uniti, e non solo in Italia ma nel mondo. Io ho la famiglia negli USA, mia moglie è qui a Firenze e deve tornare a New York ma in questo momento non è possibile. Noi, come Fiorentina, abbiamo rispettato tutte le regole, partendo venerdì. Sono stato in contatto continuo con la Lega e mi hanno assicurato che si sarebbe giocato, a porte chiuse. Ovviamente siamo andati a Udine, preparandoci, e poi sabato io e Pradè, insieme a Giuseppe Commisso, siamo partiti per Udine. Da lì, leggendo i social media, abbiamo capito che c'era possibilità che non si sarebbe giocato. Ho chiamato in Lega e mi hanno detto che c'era la riunione per una decisione finale, poi alle 12.20 mi hanno chiamato per dirci che non si sarebbe giocato".



LO SFOGO - “O giochiamo tutti, o non gioca nessuno. Io direi così, che nessuno doveva giocare. Si rispettavano le regole, decidendo in settimana, e tenendo di conto innanzi tutto della paura della gente verso questo virus. Questa situazione non è accettabile. Rocco ha precisato che le regole devono essere uguali per tutti, sia che giochi in Champions, in Europa League o in Serie A. Ognuno di noi in questo campionato deve seguire le regole. L'immagine che diamo nel calcio mondiale è che siamo nuovi qui, e vogliamo riportare il calcio italiano come negli anni Novanta, inizio Duemila. A quei livelli lì. Ma se parliamo continuamente di VAR, arbitri, di partite che si giocano o no... Le componenti del calcio sono giocatori e tifosi. Io sto aspettando che ci sia una riunione immediata in Lega, perché si facciano decisioni immediate. Non voglio aspettare giovedì o venerdì... E noi non abbiamo ricevuto ancora nessuna notizia".