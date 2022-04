Il dg viola Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Juve-Fiorentina.



COPPA ITALIA - "Siamo super contenti del gruppo, ha fatto un ottimo lavoro per arrivare fin qui, ma adesso è il tempo di fare risultato. Siamo preparati, ci sarà qualche problema di formazione ma anche qualche novità. Siamo pronti, Vincenzo è molto carico, anche la tifoseria e la città".



ITALIANO - "Il gruppo ha fatto un ottimo lavoro, Vincenzo ha dato identità, noi da parte della società abbiamo cercato un sistema di gioco che lui sta dando, ma è il gruppo che segue l'allenatore e questo è un grande lavoro. Ha un anno di contratto con opzione per un altro in favore della Fiorentina. Con lui abbiamo un grande rapporto, poi vediamo a fine stagione".



POST VLAHOVIC - "Più punti senza di lui? Siamo una società preparata, con nostri obiettivi e una programmazione. Sul tema di un giocatore che gioca in un'altra squadra non voglio entrare, i nostri stanno facendo bene, Cabral è un giocatore interessante, ma anche Ikonè, Gonzalez, Piatek, ognuno sta facendo il suo e la squadra sta facendo un ottimo campionato".