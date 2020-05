Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Radio Toscana del futuro dell'attaccante Federico Chiesa, conteso anche da Juventus e Inter. Ecco le sue parole sull'attaccante viola: "Sia Rocco che io abbiamo un grande rapporto con Chiesa. Lui è un giocatore viola e ha grandi potenzialità. Al momento ha un contratto. Ora dobbiamo concentrarci a cosa succede qui. Parlare tutti i giorni su Federico non è un bene neanche per lui". Futuro in bilico per l'attaccante della Fiorentina, con la Juve sempre interessata a lui.