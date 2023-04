Intervenuto quest'oggi a Firenze per presentare il progetto "Fair Play, educare tifando", il dg dellaJoeha parlato della gara di ieri fra la squadra viola e l', che nel post è stata particolarmente rovente, facendo anche un accenno a un episodio che anni fa ha riguardato Dusan, ora alla. Ecco il suo commento: "C'è un'indagine federale in corso. Io sono entrato nello spogliatoio dell'Atalanta per cercare di calmare la situazione, che era molto tesa. Ecco, non è stato un bell'episodio di fair play. Il calcio, la Serie A, ha bisogno di questo concetto. Quando siamo andati a Bergamo io, Rocco, ma anche Vlahovic abbiamo vissuto episodi spiacevoli". E suiche stanno interessando la Juve: "Bisognerebbe entrare nel dettaglio... Stiamo lavorando per avere un campionato più trasparente".