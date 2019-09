Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni a Il Corriere dello Sport: "La Juve è una squadra fortissima, ma se li batteremo saremo più forti noi. Con loro è una gara sempre più speciale. Non mi permetto di pensare di poterla sentire come un fiorentino, sono arrivato a Firenze da tanto ma non tantissimo, ma vi giuro che più sto qui e più ne respiro l’adrenalina. Ribery sta lavorando bene, è stata la prima cosa che ho chiesto nello spogliatoio quando sono rientrato dalla nazionale. Si è persino allenato mentre la squadra era libera. Lui è un fenomeno. Anche io sento il peso della sua esperienza. Quando parla nello spogliatoio, mi incanto anche io, perché è esperienza pura. Meritava il Pallone d’Oro e chissà per quale motivo non lo ha mai alzato. Ha fatto cose impressionanti in carriera, adesso ce lo godiamo noi".