Brutto episodio social che coinvolge un tifoso (probabilmente) della Juventus. Dopo la gara tra la Fiorentina e il Napoli, il portiere viola Pietro Terracciano ha pubblicato un messaggio ricevuto su Instagam nel quale viene accusato di aver venduto la partita agli azzurri per via delle sue origini campane (il giocatore è di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta). Ecco il testo del messaggio, pubblicato da Terracciano che ha commentato: "Il genio della domenica".



"Quanto ti sei pappato per la partita venduta ai tuoi parenti “napolecani”? - scrive il tifoso a Terracciano - Spero almeno dal milione in su visto che sicuramente dopo questa partita sparirai dal calcio professionistico. Ora ti faccio una domanda secondo te è stato giusto quello che hai fatto? Rovinarsi una carriera per fare andare in Champions i tuoi compaesani che arriveranno ultimi al girone riflettici… Ciao fallito".