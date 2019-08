Martin Caceres è pronto a tornare in Italia. Dopo aver dato l'addio alla Juventus, in cui ha militato da gennaio a giugno, il difensore uruguayano è oggi a un passo dal trasferimento alla Fiorentina di Rocco Commisso, secondo quanto riportato da Sky Sport. Caceres, dopo una stagione complicata tra l'esperienza alla Lazio e quella tra luci e ombre in bianconero, è pronto a ricominciare dalla maglia viola in vista della prossima stagione.