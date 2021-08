Alberto, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'inizio della nuova stagione, che parte domani alle 16.30 allo stadio Bozzi contro la Juventus: “Sicuramente l’inizio è sempre stimolante ed emozionante, il nostro è un campionato impegnativo. La gara contro la Juventus è ogni volta particolare, per il valore dell’avversario e per come è percepita a Firenze”.- “E’ una squadra completamente nuova ma stanno assimilando le mie richieste; vedo grande voglia e disponibilità da parte di tutti”.“Siamo contenti per il ragazzo che si è meritato l’esordio e allo stesso tempo soddisfatti per aver contribuito a tutto ciò; Alessandro ha dimostrato una crescita notevole attraverso le sue qualità tecniche ma soprattutto grazie al suo atteggiamento”.- “Ho avuto modo di incontrarlo al centro sportivo ed è stato subito disponibile al confronto e attento al nostro lavoro. Ha dimostrato coraggio nel far giocare ragazzi giovani, è sicuramente la persona giusta per la Fiorentina”.- “Giocare senza pubblico è stato deprimente, avere i tifosi cambia radicalmente le cose; sono felice che le persone possano tornare negli stadi”.