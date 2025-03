Fiorentina, annullate tutte le gare in casa del settore giovanile

Getty Images

A causa dell’emergenza maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime ore, la Fiorentina ha deciso di sospendere le attività delle selezioni giovanili più giovani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso necessario un intervento precauzionale per garantire la sicurezza di atleti, staff e famiglie coinvolte nelle competizioni in programma nel fine settimana.Con una nota ufficiale, il club viola ha comunicato l’annullamento di tutte le partite e gli eventi relativi alle categorie dall’Under 14 in giù: “ACF Fiorentina comunica che, a seguito delle gravi condizioni meteorologiche che hanno colpito il capoluogo toscano, saranno annullate tutte le partite dall’U14 all’U8 comprese, previste per questo fine settimana.”

La decisione è stata presa in seguito al monitoraggio della situazione da parte delle autorità locali e della società stessa, che ha ritenuto prudente evitare qualsiasi rischio legato agli spostamenti e alle condizioni dei campi da gioco. Il maltempo ha infatti provocato disagi significativi in diverse zone della regione, con piogge torrenziali e forti raffiche di vento che hanno reso impraticabili molti impianti sportivi.Non è ancora chiaro se le gare annullate verranno recuperate in un secondo momento o se si procederà con la cancellazione definitiva. La Fiorentina resta in contatto con le istituzioni sportive e seguirà gli sviluppi della situazione meteo per valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni.