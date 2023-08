Amrabat continua a lavorare a parte, aspettando segnali dal mercato. A confermarlo è Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa."Sabiri ha un fastidio al ginocchio da qualche giorno, oggi non si sentiva al 100% e abbiamo preferito lasciarlo a casa. Ikoné dalla partita di Newcastle ha avuto un problemino all'adduttore, ne sta venendo fuori e da venerdì-sabato dovrebbe tornare in gruppo. Dovremo rimetterlo in moto.