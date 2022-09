Assente con l'Udinese, in dubbio per la Juve.non vive una stato di forma dei migliori e l’utilizzo al contagocce che ne fa Vincenzo Italiano è l’ennesima testimonianza che per il momento il numero 22 non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle.A pochi giorni dalla partita delle partite contro la Juventus, c'è preoccupazione: l’attaccante argentino avrebbe superato l’infortunio all’anca, ma nelle ultime settimane ha accusato un forte fastidio ad un tallone, così intenso che è dovuto restare escluso dalle ultime due sfide di campionato. Dovrebbe saltare la partita casalinga contro la Juventus di Allegri. Italiano punta molto su di lui e probabilmente farà di tutto per averlo. Lo riporta calciomercato.com.